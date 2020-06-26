Актер Михаил Ефремов пожаловался на сердечный приступ

Адвокат артиста, подозреваемого в совершении смертельной аварии, говорит, что подопечный отказался вызывать врачей.

В ночь на пятницу, 26 июня, у известного российского актера Михаила Ефремова произошел сердечный приступ. Он пожаловался на острую боль адвокату, защищающему его интересы в деле о ДТП.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Как уточнил юрист Эльман Пашаев, подопечный переживает нервное потрясение после аварии с его участием. Врочем, по словам правозащитника, медикам о плохом самочувствии он решил не сообщать.

Я просидел у него до полуночи. Советовал вызвать скорую, но он отказался. Сказал, что ему ничего не хочется, - рассказал Пашаев.

Как известно, Ефремова подозревают в том, что по его вине в Москве погиб человек. На Смоленской площади 8 июня актер выехал на встречку, столкнувшись в лоб с фургоном. Сидевший за рулем 57-летний водитель скончался в больнице.

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Следствие утверждает, что в крови Михаила Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Его могут приговорить к заключению в колонии на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным российских СМИ, Михаил Ефремов останется до суда дома.