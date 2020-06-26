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Актер Михаил Ефремов пожаловался на сердечный приступ

Комментариев: 1
Адвокат артиста, подозреваемого в совершении смертельной аварии, говорит, что подопечный отказался вызывать врачей.
Ефремову запретили покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом.
Ефремову запретили покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом.
facebook.com/pg/TheatreSovremennik

В ночь на пятницу, 26 июня, у известного российского актера Михаила Ефремова произошел сердечный приступ. Он пожаловался на острую боль адвокату, защищающему его интересы в деле о ДТП.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Как уточнил юрист Эльман Пашаев, подопечный переживает нервное потрясение после аварии с его участием. Врочем, по словам правозащитника, медикам о плохом самочувствии он решил не сообщать.

Я просидел у него до полуночи. Советовал вызвать скорую, но он отказался. Сказал, что ему ничего не хочется, - рассказал Пашаев.

Как известно, Ефремова подозревают в том, что по его вине в Москве погиб человек. На Смоленской площади 8 июня актер выехал на встречку, столкнувшись в лоб с фургоном. Сидевший за рулем 57-летний водитель скончался в больнице.

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Следствие утверждает, что в крови Михаила Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Его могут приговорить к заключению в колонии на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным российских СМИ, Михаил Ефремов останется до суда дома.

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Теги: Ефремов, ефремова задержали, актер, ДТП, Москва
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Комментариев (1)
ldferwws    26.06.2020, 11:22
Оценка:  -24
ldferwws
В каждой тюрьме есть больница.Там тебя,козла позорного,и вылечат.
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