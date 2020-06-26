В РФ минимальный за два месяца прирост COVID-19

В России впервые с 29 апреля за сутки диагностировали менее семи тысяч случаев коронавируса.

В России суточный прирост коронавируса упал до минимума за два месяца. Об этом в пятницу, 26 июня, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

"Я отмечаю, что уже сегодня количество выявленных новых случаев снизится ниже 7 тыс. и составит 6800. Это очень приятные для нас цифры, мы очень рассчитываем, что такая тенденция продлится в предстоящие дни и предстоящие недели", - сказала она.

Согласно данным оперативного штаба, это минимальный прирос с 29 апреля.

Всего в стране 620 794 заболевших.

За сутки умерли 176 человек, всего скончались от заболевания 8 781 человек. Полностью выздоровели - 8988 человек, всего уже выздоровели 384 152 человека.

Напомним, на прошлой неделе в России начались клинические испытания вакцины против COVID-19. Ее ввели первым 18 добровольцам в военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.

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