СП-2: в Конгресс внесены предложения о санкциях

Конгрессмены предлагают дополнить и расширить законопроект, которым было заблокировано строительство газопровода.

Несколько конгрессменов США внесли в Палату представителей Конгресса законопроект с дополнительными санкциями против российского проекта Северный поток-2. Об этом сообщается на странице конгрессмена Адама Кинзингера.

Законопроект вносит дополнения и разъясняет положения закона Об энергетической безопасности Европы, которым было заблокировано строительство газопровода в декабре прошлого года.

"Пока США и Европа вместе боролись с пандемией COVID-19, Россия продолжала свои усилия по разрушению трансатлантического партнерства. Мы не позволим Владимиру Путину удерживать наших союзников в заложниках с помощью завершения строительства газопровода Nord Stream 2", - заявил Кинзингер.

Его коллега Денни Хек заявил, что газопровод угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Напомним, 4 июня в Сенате США появился законопроект о расширении санкций против Северного потока-2. Ожидается, что санкции затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet