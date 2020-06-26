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СП-2: в Конгресс внесены предложения о санкциях

Комментариев: 2
Конгрессмены предлагают дополнить и расширить законопроект, которым было заблокировано строительство газопровода.
Росийський трубоукладач Академик Черский
Росийський трубоукладач Академик Черский

Несколько конгрессменов США внесли в Палату представителей Конгресса законопроект с дополнительными санкциями против российского проекта Северный поток-2. Об этом сообщается на странице конгрессмена Адама Кинзингера.

Законопроект вносит дополнения и разъясняет положения закона Об энергетической безопасности Европы, которым было заблокировано строительство газопровода в декабре прошлого года.

"Пока США и Европа вместе боролись с пандемией COVID-19, Россия продолжала свои усилия по разрушению трансатлантического партнерства. Мы не позволим Владимиру Путину удерживать наших союзников в заложниках с помощью завершения строительства газопровода Nord Stream 2", - заявил Кинзингер.

Его коллега Денни Хек заявил, что газопровод угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Напомним, 4 июня в Сенате США появился законопроект о расширении санкций против Северного потока-2. Ожидается, что  санкции затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги. 

 

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Теги: США, конгресс, Северный поток, санкции, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fjyhffdlf    26.06.2020, 12:37
Оценка:  -23
fjyhffdlf
Что интересно,в этой гнилой говнодержаве знают что и кому угрожает.Но вот мнения этих самых"кому"эта говнодержава предпочитает не спрашивать.А это всегда чревато посылом на хyй.
БЕЗУМЕЦ+    26.06.2020, 12:45
Оценка:  -1
БЕЗУМЕЦ+
fjyhffdlf - ты дебил
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