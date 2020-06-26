Известный мотоблогер разбился на мотоцикле

Популярный российский мотоблогер на своем мотоцикле влетел в фуру. Мужчина скончался на месте. Ему шел 32 год. Друзья предупреждали блогера о его опасной манере езды.

Известный мотоблогер из России Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 Каспий. Ему был 31 год. Об этом в Instagram сообщил YouTube-блогер pilot.zx6r.

Александр двигался на мотоцикле Suzuki. При обгоне автомобиля он врезался во встречную фуру DAF XF.

Мотоциклист скончался на месте ДТП. Приехавшие врачи скорой помочь ему уже ничем не могли помочь.

"О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал. А везение рано или поздно заканчивается", - написал в соцсети pilot.zx6r.

Александр Diablo R1 был известен обзорами на мотоциклы, на которых сам ездил на высокой скорости и выполнял опасные маневры.

Его канал на YouTube имеет 197 тысяч подписчиков, в Instagram у блогера 111 тысяч подписчиков.

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