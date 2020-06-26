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Известный мотоблогер разбился на мотоцикле

Комментариев: 2
Популярный российский мотоблогер на своем мотоцикле влетел в фуру. Мужчина скончался на месте. Ему шел 32 год. Друзья предупреждали блогера о его опасной манере езды.
Александр любил скорость
Александр любил скорость
Instagram/pilot.zx6r

Известный мотоблогер из России Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 Каспий. Ему был 31 год. Об этом в Instagram сообщил YouTube-блогер pilot.zx6r.

Александр двигался на мотоцикле Suzuki. При обгоне автомобиля он врезался во встречную фуру DAF XF.

Мотоциклист скончался на месте ДТП. Приехавшие врачи скорой помочь ему уже ничем не могли помочь.

"О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал. А везение рано или поздно заканчивается", - написал в соцсети pilot.zx6r.

Александр Diablo R1 был известен обзорами на мотоциклы, на которых сам ездил на высокой скорости и выполнял опасные маневры.

Его канал на YouTube имеет 197 тысяч подписчиков, в Instagram у блогера 111 тысяч подписчиков.

Также мы писали, что в Одессе водитель BMW сбил копа и протащил его 100 метров на капоте.

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Теги: Россия, ДТП, смерть, фото, мотоциклы, авария, блогер, умер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Джо-кер    26.06.2020, 13:24
Оценка:  0
Джо-кер
На Донбасс он уже не поедет, не защитит интересы российские в Сирии, не загорит в Крыму)))). Отперделся.
fjyhffdlf    26.06.2020, 12:43
Оценка:  -23
fjyhffdlf
Кто ищет Смерть рано или поздно Её находит...Но,как бы там не было,земля пухом тебе.
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