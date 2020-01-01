В Эстонии 29 пассажиров поместились в один бус

Эстонские пограничники обнаружили в подозрительном автомобиле в пять раз больше людей, чем предусмотрено конструкцией.

Пограничники Эстонии остановили автомобиль Mercedes, совершавший подозрительные маневры. Об этом сообщает местное издание Louna Eesti Postimees.

Водитель проигнорировал дорожные знаки и требование остановиться. Позже он подчинился требованию пограничников.

Пограничники обнаружили внутри 29 пассажиров, хотя в авто предусмотрены места для перевозки только шести человек.

Ранее сообщалось, что в Эстонии фермеры просят вернуть заробитчан на сбор урожая. В стране может пропасть урожай клубники, если украинским работникам не удастся попасть в страну из-за карантина.

Также сообщалось, что в правительстве Эстонии выступили против приезда украинских заробитчан. Эстонских работодателей, которые больше всего недовольны нехваткой иностранных рабочих рук, предупредили, что контроль за их деятельностью будет ужесточен.

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