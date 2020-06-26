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NASA объявило конкурс на лучший туалет для Луны

Комментариев: 2
В конкурсе могут участвовать абсолютно все желающие, включая несовершеннолетних. Победителя ожидает денежный приз – 35 тыс. долларов и экскурсия в NASA.

NASA совместно с платформой Hero X организовали конкурс Lunar Loo Challenge на лучший туалет для миссии Артемида, в рамках которой на Луну в 2024 году отправятся тринадцатый по счету мужчина и первая женщина, пишет The Verge.

Отмечается, что специалисты аэрокосмического ведомства имеют опыт проектирования космических уборных. Однако в этом случае разработчики решили изучить опыт других.

Идеи будут принимать абсолютно от всех желающих, даже несовершеннолетних. Конкурс продлится восемь месяцев. От участников требуется, чтобы туалет был удобен для астронавтов обоего пола, он должен иметь небольшой вес, быть нешумным, энергоэффективным, работать в условиях микрогравитации и лунной гравитации.

Также космический клозет должен выдерживать литр мочи и полкилограмма кала, и подходить для утилизации других жидкостей.

Победителю достанутся 35 тысяч долларов и экскурсия в NASA.

Как сообщалось ранее, NASA показало закат Солнца на других планетах.

Также Korrespondent.net писал, что разработан неудобный унитаз, чтобы сотрудники не засиживались в туалете.

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Теги: космос, NASA, Луна, конкурс, туалет, экспедиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    26.06.2020, 14:00
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Вспомнился советский анекдот: Мужик видит огромную очередь.
- Что дают?
- Немецкие унитазы.
Стал в очередь, достоялся и получил два деревянных кола.
Покрутил их, повертел:
- И что же за немецкие унитазы, хотя бы инструкцию дали как пользоваться.
- Не немецкие, а ненецкие. А пользоваться очень просто
Колишній-східняк    26.06.2020, 14:01
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Один кол втыкаешь в землю, вешаешь на него ватник. Садишся и вторым от волков отбиваешься.
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