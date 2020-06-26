Президент Молдовы ушел на самоизоляцию после поездки в Россию

У многих военнослужащих, участвовавших в военном параде, выявили коронавирус, объяснил Игорь Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон решил после поездки в Россию на военный парад решил самоизолироваться в своей резиденции в Холерканах. Об этом он сказал в эфире телепрограммы Президент отвечает, сообщает телеканал TV8 в пятницу, 26 июня.

"Я решил некоторое время провести в изоляции. 48, 72 часа, сколько потребуется. Пока не буду участвовать в публичных мероприятиях. Но на следующей неделе поеду в Окницу на встречу", – сказал Додон.

По словам президента, он дважды сдал тест на коронавирус перед поездкой в Москву. Все 75 солдат армии Молдовы, которые также участвовали в параде, здоровы.

"У всей нашей делегации отрицательный тест на коронавирус. Наши военнослужащие тоже были в Москве, и ни у одного из них не выявили коронавирус по сравнению с другими странами, не буду уточнять какими. Например, в некоторых случаях из 70-80 солдат коронавирус выявили у 40-50. У нас все солдаты, все 75, здоровые, крепкие", – заявил президент Молдовы.

Додон также опроверг слухи, что в его окружении есть инфицированные COVID-19. Он отметил, что за все время пандемии был обнаружен всего один случай коронавируса в президентуре и 5-6 в службе Государственной охраны.

Как известно, Игорь Додон был одним из немногих лидеров европейских стран, которые посетили военный парад в Москве.

Также сообщалось, что в самой Молдове зафиксирован антирекорд по числу зараженных COVID-19.

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