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Датский премьер повторно отложила свадьбу

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Исполнение обязанностей главы правительства негативно сказывается на личной жизни Метте Фредериксен.
Фредериксен надеется выйти замуж с третьей попытки
Фредериксен надеется выйти замуж с третьей попытки
АР
 
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перенесла свою свадьбу из-за саммита ЕС, назначенного на ту же самую дату. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило информагентство Associated Press.
 
Исполнение обязанностей главы правительства 
 
"Заседание Совета ЕС пройдет в Брюсселе в субботу в июле, как раз когда мы планировали свадьбу... Мне нужно помнить о моей работе и об интересах Дании. Поэтому нам придется снова изменить наши планы ", - сказала Фредериксен в комментарии агентству.
 
Фредериксен в 2019 году также перенесла свадьбу после того, как ее партия победила на парламентских выборах и получила возможность формировать правительство. Она отметила, что надеется все же в скором времени выйти замуж и поблагодарила своего жениха Бо Тергберга за терпение.
 
Премьер познакомилась со своим будущим мужем в 2014 году, спустя три года он сделал ей предложение. 
 
Ранее Фредериксен была замужем за специалистом по связям с общественностью Эриком Харром. От этого брака у них двое детей.
 
Как сообщалось, возлюбленная украинского певца Виктора Павлика сообщила о переносе свадебной церемонии. Свадьба 54-летнего артиста и 25-летней Екатерины Репяховой должна была состояться 10 июня, однако планы молодоженов нарушил карантин.

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Теги: ЕС, свадьба, Дания, премьер-министр
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Источник: korrespondent.net

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