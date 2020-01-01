Вероятны грозы: какой будет погода 27 июня

Сегодня вероятны грозы и обильные осадки.

В субботу, 27 июня, в Украине будет достаточно жарко и солнечно. Между тем, некоторым регионам обещают грозы и обильные осадки.

Читай также: Из-за погоды часть детей не смогли пройти ВНО – Шмыгаль

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На западе страны 26 июня ожидаются грозы и шквалы. Воздух прогреется до +29 градусов. Ночью будет тепло - до +18 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день без осадков. На улице +28…+30, а ночью - до +18.

Южным регионам будет жарко. Температура воздуха от +28…+31 градус. Ночью на улице будет до +20.

Читай также: В Прикарпатье выпало 70% месячной нормы осадков, - Аваков

В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +28…+31 градус, а ночью - до +18 градусов.

В Центральной Украине также ожидается переменчивая облачность. Между тем, воздух прогреется от +28…+31 градус по Цельсию. В ночное время на улице будет +18 градусов.

В Киеве 27 июня воздух прогреется до +31 градуса по Цельсию. Будет тепло и достаточно солнечно. Ночью столбик термометра опустится до +19 градусов.

Напомним, в Украине подтоплены 262 населенных пункта. Из-за непогоды на Западной Украине повреждены и разрушены 752 километра автодорог и 229 мостов.