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Преступник с ножом напал на людей в центре Глазго

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Как минимум три человека убиты в результате инцидента, еще несколько получили ножевые ранения.
 
Неизвестный с ножом напал на людей в центре Глазго возле гостинице Park Inn. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщила британская телерадиокомпания ВВС.
 
 
По ее данным, в результате нападения убиты три человека,  преступника застрелили полицейские. В свою очередь, в федерации полиции Шотландии сообщили, что один из полицейских получил ножевое ранение в ходе инцидента. 
 
"Я могу подтвердить, что полиция застрелила подозреваемого. Также подтверждаю, что в настоящее время мы не разыскиваем кого-либо в связи со случившимся. Во время инцидента был ранен полицейский, ему оказывается помощь в больнице", - сказал заместитель руководителя полиции Шотландии Бернард Хиггинс.
 
Очевидец Крейг Милрой рассказал агентству РА, что видел из окна, как машины скорой помощи увезли четырех человек. Он также видел, как на земле лежит босой окровавленный человек, а второй присел рядом и, судя по всему, прижимал руки к ране пострадавшего.
 
Первый министр Шотландии Никола Старджон заявила, что в курсе случившегося и соболезнует пострадавшим и семьям погибших. 
 
Она призвала жителей Глазго помочь экстренным службам и держаться подальше от мест происшествия, а также не распространять неподтвержденную информацию.
 
 
Напомним, 20 июня в английском городе Рединг неизвестный устроил резню после шествий в поддержку чернокожего населения. Нападавший был задержан.

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Теги: полиция, инцидент, нападение, Шотландия, Великобритания, нож, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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