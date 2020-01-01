Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израиль передумал аннексировать долину Иордана - СМИ

Комментариев: 0
Решение официального Тель-Авива снижает уровень возникшей напряженности в ближневосточном регионе.
Израиль сообщил палестинцам о принятом решении через Иорданию
Израиль сообщил палестинцам о принятом решении через Иорданию
Getty Images
 
Официальный Тель-Авив отказался от ранее объявленных планов аннексии долины реки Иордан. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило издание Times of Israel.
 
 
По его данным, соответствующее послание израильского правительства было передано главе палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу через Иорданию.
 
По словам высокопоставленного палестинского представителя, Тель-Авив принял такое решение после встречи главы израильской разведки Моссад Йоси Коэна с королем Иордании Абдаллой II.
 
Израильская сторона уведомила палестинское руководство, что намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на западном берегу реки Иордан.
 
В свою очередь старший советник и зять президента США Джаред Кушнер обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой отложить аннексию части оккупированных территорий западного берега реки Иордан.
 
По данным арабских СМИ, данная просьба продиктована стремлением Вашингтона избежать ухудшения отношений со странами Персидского залива.
 
Израиль планировал 1 июля начать аннексию около 30% территории западного берега реки Иордан, включая стратегически важную иорданскую долину - в рамках плана ближневосточного урегулирования, обнародованного в январе президентом США Дональдом Трампом. 
 
Напомним, ранее Организация Объединенных Наций заявила, что планы Израиля аннексировать часть западного берега реки Иордан могут привести к региональному конфликту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, арабо-израильский конфликт, Новости Израиля, аннексия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь