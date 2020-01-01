Израиль передумал аннексировать долину Иордана - СМИ

Решение официального Тель-Авива снижает уровень возникшей напряженности в ближневосточном регионе.

Израиль сообщил палестинцам о принятом решении через Иорданию Getty Images

Официальный Тель-Авив отказался от ранее объявленных планов аннексии долины реки Иордан. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило издание Times of Israel.

По его данным, соответствующее послание израильского правительства было передано главе палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу через Иорданию.

По словам высокопоставленного палестинского представителя, Тель-Авив принял такое решение после встречи главы израильской разведки Моссад Йоси Коэна с королем Иордании Абдаллой II.

Израильская сторона уведомила палестинское руководство, что намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на западном берегу реки Иордан.

В свою очередь старший советник и зять президента США Джаред Кушнер обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой отложить аннексию части оккупированных территорий западного берега реки Иордан.

По данным арабских СМИ, данная просьба продиктована стремлением Вашингтона избежать ухудшения отношений со странами Персидского залива.

Израиль планировал 1 июля начать аннексию около 30% территории западного берега реки Иордан, включая стратегически важную иорданскую долину - в рамках плана ближневосточного урегулирования, обнародованного в январе президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Организация Объединенных Наций заявила, что планы Израиля аннексировать часть западного берега реки Иордан могут привести к региональному конфликту.

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