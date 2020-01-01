ВОЗ ждет больше $30 млрд инвестиций на борьбу с COVID

Международное партнерство против коронавируса ACT-Accelerator было официально запущено 24 апреля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о нужде в 31,3 млрд долларов инвестиций на разработку вакцин, средств диагностики и терапии для борьбы с коронавирусом в рамках инициированного международного партнерства ACT-Accelerator. Об этом сообщила в пятницу, 26 июня, женевская штаб-квартира ВОЗ.

В рамках этой инициативы планируется поставить в страны с низкими и средними доходами на душу населения к середине 2021 года 500 млн диагностических тестов и 245 млн комплектов терапевтических средств. Также предполагается обеспечить эти государства 2 млрд доз разрабатываемой сейчас вакцины от коронавируса, а половину этого количества планируется направить до середины будущего года.

"Для того, чтобы достичь этой цели, согласно представленным планам, требуется финансирование в 31,3 млрд долларов на диагностические и терапевтические средства, а также вакцины", - говорится в сообщении.

В организации пояснили, что 3,4 млрд долларов уже обещаны. С учетом этого, необходимы дополнительно 27,9 млрд, включая 13,7 млрд для покрытия немедленных нужд, отмечают в ВОЗ.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания)" или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как подчеркнули в ВОЗ, новая инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".

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