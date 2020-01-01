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ВОЗ ждет больше $30 млрд инвестиций на борьбу с COVID

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Международное партнерство против коронавируса ACT-Accelerator было официально запущено 24 апреля.
ВОЗ намерена помогать пострадавшим от пандемии странам
ВОЗ намерена помогать пострадавшим от пандемии странам
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о нужде в 31,3 млрд долларов инвестиций на разработку вакцин, средств диагностики и терапии для борьбы с коронавирусом в рамках инициированного международного партнерства ACT-Accelerator. Об этом сообщила в пятницу, 26 июня, женевская штаб-квартира ВОЗ.
 
В рамках этой инициативы планируется поставить в страны с низкими и средними доходами на душу населения к середине 2021 года 500 млн диагностических тестов и 245 млн комплектов терапевтических средств. Также предполагается обеспечить эти государства 2 млрд доз разрабатываемой сейчас вакцины от коронавируса, а половину этого количества планируется направить до середины будущего года.
 
"Для того, чтобы достичь этой цели, согласно представленным планам, требуется финансирование в 31,3 млрд долларов на диагностические и терапевтические средства, а также вакцины", - говорится в сообщении. 
 
В организации пояснили, что 3,4 млрд долларов уже обещаны. С учетом этого, необходимы дополнительно 27,9 млрд, включая 13,7 млрд для покрытия немедленных нужд, отмечают в ВОЗ.
 
Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания)" или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как подчеркнули в ВОЗ, новая инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".
 
Отметим, накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сомнение, что ученые смогут разработать эффективную вакцину от коронавируса.
 
Ранее сообщалось, что в ВОЗ надеются на сотни миллионов доз вакцин от COVID уже в 2020 году.

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Теги: вакцина, ВОЗ, лекарства, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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