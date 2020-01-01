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Дело МН17: суд составил график до 2022 года

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Обвинение предлагает начать рассмотрение дела в феврале-марте 2021 года, а также рекомендует отклонить большинство запросов адвокатов фигуранта на расследование.
Суд будет рассматривать дело МН17 пару лет
Суд будет рассматривать дело МН17 пару лет
Суд в Нидерландах составил график заседаний по делу о сбитом над Донбассом рейсе МН17 до конца 2021 года, сообщил на заседании в пятницу, 26 июня, председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
 
 
"В 2021 году мы уже запланировали слушания на пятую и шестую недели (1-12 февраля), с девятой по двенадцатую (1-26 марта)... Мы также добавили пятнадцатую и шестнадцатую недели с 12 апреля до майских праздников. Также недели 20-21 (с 17 по 28 мая), 25-27 (с 21 июня по 9 июля), после лета 36-38 (с 6 по 24 сентября), а также 44-46 (с 1 по 19 ноября)", - сказал судья.

В то же время, прокуроры предлагают начать рассмотрение дела в феврале-марте 2021 года.

"Мы предлагаем суду определиться с предварительным графиком дальнейших слушаний. В соответствии с ним мы считаем возможным начать рассмотрение дела по существу в феврале-марте 2021 года", - сказал прокурор Вард Фердинандуссе.

Он добавил, что если расследование дела Олега Пулатова, единственного из четверых обвиняемых, чьи интересы представляет группа адвокатов, к этому моменту не будет завершено, то рассмотрение дела по существу может начаться в отношении трех других обвиняемых.

"Заслушивание родственников в таком случае может пройти в мае-июне 2021 года", - добавил Фердинандуссе.

Также прокуратура рекомендовала суду отклонить большинство запросов на расследование со стороны адвокатов Пулатова.

"Мы объяснили, почему большинство запросов на расследования от Пулатова должны быть отклонены. Многие из них основаны на неверном представлении фактов, изложенных в деле. Даже если вы последуете нашему совету и отклоните большинство запросов, у Пулатова будет еще большой набор доступных ему вариантов, чтобы найти свою линию защиты. В деле крайне большой объем информации, с которой он может работать", сказал прокурор Тейс Бергер.

В частности, прокуратура выступила против предложений адвокатов Пулатова расследовать версию с истребителем и вызова свидетелей в рамках "украинского сценария".

Напомним, слушания суда возобновились после паузы 22 июня. На заседании выступили адвокаты пулатова.

Второй этап судебного процесса по делу МН17 начался 8 июня и должен продолжатся до 3 июля.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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