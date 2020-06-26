В Мехико при нападении на чиновника погибли три человека

Причиной покушения на жизнь чиновника является его работа по установлению мира, считает мэр Мехико.

При нападения на главу министерства безопасности Мехико Омара Гарсию Арфуча погибли два сотрудника охраны, а также случайная прохожая. Об этом сообщила мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум в Twitter.

"В результате атаки от полученных ранений скончались два офицера полиции, которые охраняли министра, а также случайная прохожая", - заявила Шейнбаум в ходе брифинга из дворца правительства, который транслировался в ее микроблоге.

Нападение на автомобиль министра с использованием крупнокалиберного оружия и гранат произошло утром. Жизнь чиновника, который был ранен и находится в больнице, вне опасности.

Правоохранители задержали 12 человек, подозреваемых в нападении. Прокуратура занимается поиском организаторов атаки.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что причиной покушения на жизнь Гарсии является его работа по установлению мира и безопасности в регионе. Омар Гарсиа Арфуч занял пост министра в 2019 году после службы в следственной полиции и штабе разведывательных операций.

Гарсиа руководил операциями по захвату нескольких лидеров преступных группировок, включая "Союз Тепито", а также одного из ближайших сторонников наркобарона Коротышки из картеля Синалоа по кличке Адвокат.

Polic'ias y escoltas heridos quedaron sobre el Paseo de la Reforma esta ma~nana tras el atentado contra Omar Garc'ia Harfuch. Varios tipos de armas largas utilizadas en el ataque fueron recuperadas por las autoridades. pic.twitter.com/anfPDu93Qg — Salvador Garc'ia Soto (@SGarciaSoto) June 26, 2020

Ранее в Мексике неизвестные устроили стрельбу в реабилитационном центре для наркозависимых.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet