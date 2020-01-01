Нападение в Глазго: полиция уточнила число жертв

Заместитель начальника шотландской полиции подтвердил смерть преступника, нападавшего с ножом на прохожих.

После инцидента квартал был оцеплен полицией ctvnews.ca

В результате нападения преступника с ножом на прохожих в центре Глазго в пятницу, 26 июня, ранения получили шесть человек. Об этом сообщил заместитель главы полиции Шотландии Стивен Джонсон.

По его данным, пострадавшие доставлены в больницу, один из них, который является сотрудником полиции – находится в критическом, но стабильном состоянии.

Джонсон также подтвердил, что нападавший, в которого выстрелил сотрудник полиции, умер.

Ранее СМИ сообщили, что как минимум три человека были убиты в результате нападения вооруженного преступника с ножом на прохожих в центре Глазго.

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