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Нападение в Глазго: полиция уточнила число жертв

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Заместитель начальника шотландской полиции подтвердил смерть преступника, нападавшего с ножом на прохожих.
После инцидента квартал был оцеплен полицией
После инцидента квартал был оцеплен полицией
ctvnews.ca
 
В результате нападения преступника с ножом на прохожих в центре Глазго в пятницу, 26 июня, ранения получили шесть человек. Об этом сообщил заместитель главы полиции Шотландии Стивен Джонсон.
 
 
По его данным, пострадавшие доставлены в больницу, один из них, который является сотрудником полиции – находится в критическом, но стабильном состоянии.
 
Джонсон также подтвердил, что нападавший, в которого выстрелил сотрудник полиции, умер. 
 
Ранее СМИ сообщили, что как минимум три человека были убиты в результате нападения вооруженного преступника с ножом на прохожих в центре Глазго. 

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Теги: полиция, инцидент, нападение, Великобритания, нож, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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