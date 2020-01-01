В США российский хакер осужден на девять лет
Сначала российский хакер Алексей Бурков долго отрицал свою вину, но сейчас он признает ее и сожалеет.
В США российский хакер Алексей Бурков получил тюремный срок - девять лет за кибермошенничество. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ в пятницу, 26 июня.
Осужденный свою вину признал и в суде заявил, что сожалеет о содеянном.
"В детстве я познакомился с хакерами и это увлекло меня на неправильный путь. И лишь в тюрьме я осознал, насколько неправильно веду себя в жизни", - сказал Бурков.
Если учитывать уже проведенное за решеткой время, Бурков выйдет на свободу через 4,5 года.
В январе прокуратура США в Восточном округе Вирджинии сообщила, что "Бурков признал себя виновным в мошенничестве с устройствами доступа и сговоре с целью совершения компьютерного вторжения, кражи личных данных, мошенничества (...), а также отмывания денег".
Российского киберпреступника разыскивали по обвинению в кибермошенничестве с кредитами.
Согласно судебным документам, Бурков управлял веб-сайтом Cardplanet, который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США.
Кроме того, согласно обвинениям, Бурков руководил интернет-форумом по киберпреступности, где хакеры могли общаться, планировать киберпреступления, совершать покупки и продажи краденых товаров и услуг, а также предлагать свои услуги.
Подозреваемого задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда он приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называл специалистом по информационной безопасности и долго отрицал свою вину.
Ранее сообщалось, что суд в американском штате Нью-Джерси приговорил украинского хакера к 41 месяцу тюремного заключения и штрафу.
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