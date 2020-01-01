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Главный санврач Швеции заявил о "полной ошибке" ВОЗ

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Рост числа случаев выявления коронавируса в стране объясняется ростом количества проводимых тестов.
Тегнелл не согласен с оценкой ВОЗ
Тегнелл не согласен с оценкой ВОЗ
Anders Wiklund/TT
 
Всемирная организация здравоохранения "совершенно неверно интерпретировала данные о ситуации с коронавирусом в Швеции. Об этом заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, передает ВВС.
 
 
"Они не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться", - сказал Тегнелл.
 
По его словам, рост числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.
 
Ранее ВОЗ заявила, что в 30 странах Европы за последние две недели увеличилось количество новых случаев. В 11 из них скорость распространения коронавируса может "снова поставить систему здравоохранения на грань". В число этих стран попали Швеция и Украина.
 
Как сообщалось, 11 июня в Швеции заявили о рекордных 1474 новых случаях заражения коронавирусом в сутки. Общее число заразившихся достигло 48 300, хотя агентство общественного здравоохранения заявило, что рост числа смертей замедляется.

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Теги: Швеция, эпидемия, ВОЗ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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