Сотни индийцев за два дня погибли из-за сильных дождей

Грозы во время сезона дождей - обычное явление для Индии. Но ранее они не заканчивались таким большим количеством человеческих жертв.

В Индии за несколько дней - рекордное число жертв молний

В Индии более сотни человек стали жертвами муссонных дождей на севере страны за последние два дня - по всем погибшим ударили молнии. Об этом, в пятницу, 26 июня, сообщает The Independent.

Наибольшее число жертв дождей с грозами зафиксировано в индийском штате Бихар. Там от удара молнии погибло 83 человека. Также, в штате Уттар-Прадеш сообщили о смерти от молнии 27 его жителей. Еще 20 человек погибли в Бихаре.

В то же время, что 12 человек в Уттар-Прадеше выжили и теперь находятся в больницах с сильнейшими ожогами.

Уточняется, что большинство пострадавших были фермерами, которые во время грозы занимались посадкой семян.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования семьям погибших в Twitter.

“Поступило трагическое известие о гибели людей в некоторых районах Уттар-Прадеша и Бихара из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи”, - написал Моди.

Ранее на Львовщине молния убила 15-летнего школьника, когда он вместе с сестрой пас скот.

Также, на Херсонщине молния убила девушку во время сбора клубники. Напомним, на Волыни молния убила женщину, которая пасла коров в поле во время грозы.