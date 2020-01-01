В США за сутки максимальное с начала пандемии число заражений коронавирусом

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Аризоне, Техасе и Флориде, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Общее число инфицированных в США превысило 2,47 млн человек

За последние сутки число выявленных случаев коронавируса в США выросло на 40 870 и это максимальный показатель с начала пандемии. Такие оценки привело в пятницу, 26 июня, агентство Reuters.

Сообщается, что общее число инфицированных в США, таким образом, превысило 2,47 миллиона. Наиболее высокие показатели заражения на этой неделе зафиксированы в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина.

Вице-президент США Майк Пенс подчеркнул, что рост числа новых случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в 16 штатах, в 34 ситуация с распространением инфекции - стабилизировалась.

Вместе с тем, Пенс отметил, что власти США достигли "замечательного прогресса" в борьбе с коронавирусом. По словам вице-президента, смертность в стране снижается.

Ранее правительство Черногории возобновило действие ранее отмененных жестких карантинных ограничений из-за вспышки коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet