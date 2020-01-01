Испания начала раздавать деньги гражданам

На выплаты смогут претендовать 2,3 миллиона человек. Каждый из них получит 462 евро из-за пандемии.

Королева Летиция и король Филиппе VI на пляже в Испании

Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так, пишет Euronews 26 июня.

В перво время на денежную помощь от государства могут рассчитывать 255 тысяч человек из наиболее уязвимых слоев населения. Половина из первых получателей поддержки будут дети.

После запуска программы в полном объеме, на выплаты смогут претендовать 850 тысяч домохозяйств или 2,3 миллиона человек.

Минимальный прожиточный доход выплачивается на домохозяйство. Размер выплат для одного человека составит 462 евро. С ростом числа членов семьи размер пособия также будет увеличиваться. Его максимальная величина составит 1015 евро в месяц.

Отметим, что Испания стала лидиром в Евросоюзе по масштабу экономического ущерба от коронавируса. О своем банкротстве объявили порядка 100 тысяч испанских предприятий за последние два месяца. При наихудшем сценарии ВВП страны может сократиться на 15 процентов в 2020 году.

Ранее исследователи университета Барселоны обнаружили SARS-CoV-2 в городских стоках, датированных мартом 2019 года.

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