Су-30 перехватил самолеты ВВС США над Черным морем

Американская авиация развернулась после приближения российского истребителя, сообщили в Минобороны РФ.

Российская система ПВО обнаружила американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Черного моря, на перехват был отправлен истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота РФ, сообщили в Минобороны России 26 июня.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что после приближения российского истребителя американцы изменили направление полета от границы России.

На представленной ведомством видеозаписи виден момент дозаправки в воздухе стратегического самолета-разведчика ВВС США RC-135 с помощью заправщика KC-135. Также на кадрах появляется патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.

Ранее США перебросили тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit в Европу - на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.

На прошлой неделе в Черное море зашел американский десантный корабль-док USS Oak Hill, он присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78.

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