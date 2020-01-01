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США предоставят Украине финансирование для борьбы с паводками

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Посольство США будет тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования средств для помощи пострадавшим.
Последние несколько дней в западных регионах бушует непогода
Последние несколько дней в западных регионах бушует непогода
МВД Украины

Власти США окажут финансовую помощь Украине для борьбы с паводками в западных областях страны. $100 тысяч будут выделены по линии Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает американское посольство в Украине в субботу, 27 июня.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тысяч для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой", – говорится в сообщении.

Указано, что посольство США будет тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования средств для помощи пострадавшим.

По состоянию на утро 27 июня в западных областях Украины из-за непогоды в 180 населенных пунктах подтоплено 3 тыс. 871 дом, остаются затопленными подвалы и приусадебные участки местного населения, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, обесточены восемь.

Напомним, последние несколько дней в западных регионах бушует непогода. Так, на Прикарпатье выпало две месячные нормы осадков.

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Теги: Украина, США, наводнение, посольство, наводнения, паводок, непогода, посольство США, паводки, пострадавшие, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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