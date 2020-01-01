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COVID-19: в Сербии заразились министр обороны и спикер парламента

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Майя Гойкович госпитализирована с воспалением легких, а Александр Вулин отправился на самоизоляцию.
Александр Вулин продолжает выполнять обязанности министра обороны
Александр Вулин продолжает выполнять обязанности министра обороны
Скриншот

У министра обороны Сербии Александра Вулина обнаружили коронавирус COVID-19 после его визита на военный парад в Москву. Также инфицирована спикер Национального собрания страны Майя Гойкович, сообщает агентство РТС в субботу, 27 июня.

Указано, что Гойкович госпитализировали в больницу с воспалением легких. Сейчас она находится в хорошем состоянии и получает необходимое лечение.

Что касается Вулина, то у него нет никаких симптомов болезни. Министр находится в самоизоляции и продолжает выполнять обязанности министра обороны.

Указано, что глава военного ведомства сделал тест на коронавирус после того, как государственного секретаря министерства госпитализировали с COVID-19.

Ранее на этой неделе коронавирус обнаружили у Новака Джоковича – знаменитого сербского теннисиста и первой ракетки мира.

Также сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон ушел на самоизоляцию после поездки в Москву. Он рассказал, что на параде многие военные были заражены коронавирусом.

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Теги: Россия, Москва, эпидемия, Сербия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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