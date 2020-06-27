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Полиция задержала подозреваемых в краже картины Бэнкси

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Украденную работу знаменитого уличного художника Бэнкси полиция обнаружила в заброшенном доме в Италии.
Во Франции нашли похитителей картины Бэнкси
Во Франции нашли похитителей картины Бэнкси
dailymail.co.uk

В различных районах Франции правоохранители по поподозрению в краже работы Бэнкси задержали шестерых человек. Об этом, в субботу, 27 июня, сообщает телеканал BFMTV.

Двоим предъявлено обвинение в краже в составе организованной группы, остальным - в укрывательстве краденного. Всех подозреваемых арестовали.

Речь идет о картине художника Бэнкси, нарисованной на двери концертного зала Батаклан в Париже и посвященной памяти жертв теракта 13 ноября 2015 года. Это - изображение силуэта в балахоне, который скорбно склонил голову вниз. Оно появилось на двери запасного выхода из Батаклана в июне 2018 года. Позже рисунок был украден вместе с дверью.

По версии следствия, похитители использовали специнструмент, чтобы снять дверь. После этого злоумышленники погрузили ее в фургон и увезли.

Теракты в Париже, которым посвящено граффити Бэнкси, произошли в ноябре 2015 года. Террористы напали на концертный зал Батаклан, на несколько кафе и устроили взрывы возле стадиона Stadede France во время футбольного матча.

Бэнкси - английский уличный художник, один из самых знаменитых представителей стрит-арта в мире. Его личность до сих пор точно не известна. Он начал рисовать граффити с 1990-х годов. Постепенно Бэнкси перешел на трафареты. Его картины обычно посвящены острым социальным проблемам или политическим событиям. Работы художника продаются на аукционах. 

Напомним, дверь с работой была найдена в начале июня в фермерском доме в населенном пункте Терамо в Италии.

 

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Теги: искусство, Италия, Франция, художник, полиция, воровство, Бэнкси
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Источник: korrespondent.net

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