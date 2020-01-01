Число случаев заражения COVID-19 превысило 10 млн

Из-за коронавирусной инфекции нового типа во всем мире скончались более полмиллиона человек.

В мире от коронавируса погибло более полумиллиона человек

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 10,052,333 миллионов человек.Об этом, в воскресенье, 28 июня, свидетельствуют данные Worldometer.

По данным интернет-ресурса, на данный момент из-за коронавирусной инфекции во всем мире скончался 500,162 человек. Число вылечившихся от опасного вируса составляет 5,423, 883.

Заболевание в активной фазе протекает у 4,128,288 человек.

США продолжают оставаться эпицентром пандемии.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Штатах составляет 2,587,479 . Из-за опасной болезни скончались 128 074 американцев.

Ниже приведено число летальных исходов в странах-лидерах по смертности от COVID-19:

Бразилия - 56 197, Великобритания - 43 514, Италия - 34 716, Франция - 29 778, Испания - 28 341, Мексика -25 779, Индия - 16 103, Иран - 10 364, Бельгия - 9 731, Германия - 9 026, Перу – 8 939, Россия - 8 781, Канада - 8508, Нидерланды – 6 103, Швеция -5 280, Чили - 5068, Турция - 5 065, Китай- 4 634, Эквадор - 4406, Пакистан - 4035 , Колумбия - 2 811, Индонезия -2 683, Египет - 2620, Южная Африка - 2340, Бангладеш -1661, Саудовская Аравия -1474, Аргентина- 1184, Беларусь- 373 и Катар -109.

Напомним, пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Через меясц ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVID-19) 11 февраля 2020 года.

В марте 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует существенный скачок заболеваемости коронавирусом COVID-19, если не начать соблюдать контроль, и возможную нехватку мест в больницах.

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