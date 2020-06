Трамп высмеял оговорку Байдена о 120 млн умерших от COVID-19 американцев

Американский лидер Дональд Трамп второй раз упрекает своего конкурента на будущих президентских выборах, экс-вице-президента Джо Байдена в оговорке о 120 млн умерших от коронавируса граждан США. С повторной критикой опонента, в субботу, 27 июня, Трамп обрушился на Байдена в своем Twitter.

If I ever said something so mortifyingly stupid, the Fake News Media would come down on me with a vengeance. This is beyond a normal mistake. Why isn’t the media reporting it? pic.twitter.com/KkuWLkMfp7