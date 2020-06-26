Трамп высмеял оговорку Байдена о 120 млн умерших от COVID-19 американцев
Американский лидер Дональд Трамп второй раз упрекает своего конкурента на будущих президентских выборах, экс-вице-президента Джо Байдена в оговорке о 120 млн умерших от коронавируса граждан США. С повторной критикой опонента, в субботу, 27 июня, Трамп обрушился на Байдена в своем Twitter.
If I ever said something so mortifyingly stupid, the Fake News Media would come down on me with a vengeance. This is beyond a normal mistake. Why isn’t the media reporting it? pic.twitter.com/KkuWLkMfp7— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020
"Если бы я сказал нечто настолько удручающе глупое, фейковые СМИ обрушились бы на меня с удвоенной силой. Почему сейчас никто не сообщает об этом?" - написал американский лидер.
Ранее, во время выступления по поводу эпидемии коронавируса бывший вице-президент США Джозеф Байден ошибся и заявил, что в Америке от COVID-19 погибли 120 миллионов человек.
Ошибку Байден допустил во время выступления в Пенсильвании.
"Сейчас все сложно, не только с системой здравоохранения. У людей нет работы, им некуда идти, они не знают, что им делать. И сейчас у нас более 120 миллионов смертей от Covid-19", - сказал Байден.
Оговорка не ускользнула от внимания Трампа, который вскоре опубликовал в Twitter видео с Байденом и назвал политика "удручающе глупым".
Трамп отметил, что подобные ошибки не может допускать человек, претендующий на пост главы государства.
Ранее бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Джо Байден уверен, что администрация Facebook позволяет действующему американскому лидеру Дональду Трампу публиковать любую информацию, в том числе заведомо ложную.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet