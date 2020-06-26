Трамп высмеял оговорку Байдена о 120 млн умерших от COVID-19 американцев

Президент США Дональд Трамп второй день напоминает своему конкуренту на предстоящих выборах главы государства, экс-вице-президенту Джо Байдену его оговорку о 120 млн погибших от COVID-19 американцев.

Американский лидер Дональд Трамп второй раз упрекает своего конкурента на будущих президентских выборах, экс-вице-президента Джо Байдена в оговорке о 120 млн умерших от коронавируса граждан США. С повторной критикой опонента, в субботу, 27 июня, Трамп обрушился на Байдена в своем Twitter.

If I ever said something so mortifyingly stupid, the Fake News Media would come down on me with a vengeance. This is beyond a normal mistake. Why isn’t the media reporting it? pic.twitter.com/KkuWLkMfp7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

"Если бы я сказал нечто настолько удручающе глупое, фейковые СМИ обрушились бы на меня с удвоенной силой. Почему сейчас никто не сообщает об этом?" - написал американский лидер.

Ранее, во время выступления по поводу эпидемии коронавируса бывший вице-президент США Джозеф Байден ошибся и заявил, что в Америке от COVID-19 погибли 120 миллионов человек.

Ошибку Байден допустил во время выступления в Пенсильвании.

"Сейчас все сложно, не только с системой здравоохранения. У людей нет работы, им некуда идти, они не знают, что им делать. И сейчас у нас более 120 миллионов смертей от Covid-19", - сказал Байден.

Оговорка не ускользнула от внимания Трампа, который вскоре опубликовал в Twitter видео с Байденом и назвал политика "удручающе глупым".

Трамп отметил, что подобные ошибки не может допускать человек, претендующий на пост главы государства.

Ранее бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Джо Байден уверен, что администрация Facebook позволяет действующему американскому лидеру Дональду Трампу публиковать любую информацию, в том числе заведомо ложную.

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