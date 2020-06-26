Бариста отказался обслуживать клиентку без маски и от этого только выиграл

Распоряжение о том, что все жители Сан-Диего должны носить защитные маски в большинстве общественных мест, в том числе в магазине или в ресторанах, действует с 1 мая.

Клиентка Starbucks выложила в сеть фотографию сотрудника кофейни, который отказался выполнить ее заказ из-за того, что та была без защитной маски. Женщина надеялась разделить свое возмущение поступком бариста с другими пользователями соцсети, однако реакцию прочитавших ее сообщение была совсем иной. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что Эмбер Линн Жиль зашла в кофейню Starbucks в Сан-Диего, но бариста Ленин Гутьеррес отказался делать для нее кофе из-за того, что женщина была без маски. Это разгневало Эмбер.

“Познакомьтесь с сотрудником Starbucks, который отказался обслуживать меня, потому что я не ношу маску. В следующий раз я подожду полицейских и принесу медицинское исключение”, - цитирует ее сообщение в Facebook издание.

За короткое время пост набрал более 100 тыс. комментариев. Многие пользователи, напротив, решили защитить бариста, отметив, что “парень просто действовал по правилам, которые установила компания”. Один же из пользователей Мэтт Коуэн, который лично не знаком с Гутьерресом и случайно наткнулся на этот пост, решил организовать сбор чаевых для бариста на краудфандинговой платформе GoFundMe.

За несколько дней сумма чаевых для Гутьерреса достигла 59 тысяч долларов.

После того, как незнакомые люди финансово и эмоционально поддержали Гутьерреса, он записал видео, в котором поблагодарил всех, кто сделал пожертвование, и поделился своей историей.

По его словам, после того как он увидел посетительницу без маски, то сослался на правила Starbucks. Однако клиентка начала “проклинать” его и угрожать связаться с главным офисом компании.

Организатор сбора чаевых подчеркнул, что все собранные средства являются “личным подарком” бариста. Сам же Гутьеррес, который увлекается танцами, сообщил, что планирует потратить деньги на развитие способностей в этой области.

“С этим пожертвованием, которое люди предоставили мне на GoFundMe, я смогу воплотить свои мечты в жизнь. От всего сердца большое спасибо”, - сказал он в обращении.

Ранее в американских онлайн-магазинах вырос спрос на многоразовые пластиковые стаканы Starbucks, что спровоцировало рост цен на них.

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