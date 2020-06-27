Принстонский университет исключил имя Вильсона из названия факультета

Данное решение было принято по итогам собрания совета попечителей, сообщил ректор университета Кристофер Айсгрубер.

Принстонский университет, США, исключил из названий факультета и колледжа имя 28-го президента США Вудро Вильсона из-за расизма. Соответствующее заявление, в субботу, 27 июня, опубликовано на сайте учебного заведения.

Ректор университета Кристофер Айсгрубер проинформировал, что данное решение было принято по итогам собрания совета попечителей 26 июня.

"Совет попечителей пришел к заключению, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений и жилого здания колледжа, преподаватели, студенты и выпускники которых должны решительно выступать против расизма во всех его проявлениях", - отметил он.

Ректор добавил, что данное решение может показаться слишком суровым, так как именно благодаря Вильсону учебное учреждение получило статус ведущего исследовательского университета. Однако, по словам Айсгрубера, факультету и зданию университетского колледжа было присвоено имя этого американского политика "вне зависимости от его расизма или, скорее, даже вопреки ему".

"Принстон является частью Америки, которая слишком часто игнорировала или оправдывала расизм, позволяя сохранять системы, которые дискриминируют чернокожих", - отметил ректор ВУЗа.



Ранее преподаватель факультета английского языка в Кембриджском университете и член колледжа Черчилля Приямвада Гопал будет повышена администрацией вуза до профессора. Делается это для того, чтобы поддержать Гопал после ее поста в Twitter с фразой White Lives Don't Matter (Жизни белых не имеют значения).



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