Два человека погибли в результате стрельбы в США

Издание Daily News сообщает не менее чем о 3 пострадавших в результате стрельбы в центре торговой сети Walmart.

В Калифорнии два человека погибли из-за стрельбы в Walmart AP Photo/Laura Heald

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в в городе Ред Блафф, в Калифорнии. Инцидент со стрельбой произошел в сортировочном центре торговой сети Walmart в городе Ред-Блафф, штат Калифорния. Об этом, в субботу, 27 июня, сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя больницы.

По данным газеты, еще четыре человека получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Сотрудник центра, на которого также ссылается издание, рассказал, что тот слышал в общей сложности от 50 до 60 выстрелов.

Ранее местное издание Daily News проинформировало о трех пострадавших.

По информации СМИ, стрельба началась около 15.30 по местному времени в распределительном центре Walmart, когда началась пересменка.

Сообщается также, что в ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта.

На место происшествия прибыли не менее пяти машин полиции. Подробности устанавливаются.

Ранее в Харьковской области, в Барвенковском районе, в селе Гусаровка мужчина устроил стрельбу по большой компании отдыхающих с детьми. В результате инцидента пострадали двое мужчин, один из которых скончался.

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