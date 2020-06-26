Экс-глава Формулы-1 обвинил чернокожих в расизме
Экс-глава "Королевских гонок" Берни Экклстоун раскритиковал протестующих в Штатах за снос памятников.
Большую склонность к расизму проявляют чернокожие, чем белые, заявил бывший глава Королевских гонок Берни Экклстоун. Об этом, в субботу, 27 июня, сообщает CNN.
"Во многих случаях чернокожие люди могут быть в большей степени расистами, чем белые. То, что сейчас протестующие пытаются разрушать все эти памятники, - полная глупость", - сказал Экклстоун.
Также он прокомментировал слова действующего чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона о расовых оскорблениях, которы были получены им за время гоночной карьеры.
Так, на прошлой неделе Хэмилтон вспомнил инцидент на Гран-при Испании 2008 года. Тогда фанаты, раскрасив свои лица в черный цвет, надели футболки с надписью "семья Хэмилтона".
Экклстоун заявил, что он удивлен тем, что это беспокоит Хэмилтона.
"Я удивлен, что это его беспокоит. Я действительно расстроен, если он воспринял это всерьез, я никогда так не думал. Я думал, что этот инцидент на него не повлиял", - сказал Экклстоун.
Также бывший функционер предложил приводить к памятникам детей и рассказывать им, почему этим людям поставили памятники и что они сделали в жизни.
Ранее Принстонский университет, США, исключил из названий факультета и колледжа имя 28-го президента США Вудро Вильсона из-за расизма.
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