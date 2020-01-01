Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Конгрессе США обеспокоены идеей Трампа

Комментариев: 0
В Белом доме должны объяснить, как США могут восполнить фото и информацию, получаемые в рамках договора по открытому небу.
Конгрессмены требуют от Трампа отчет о влиянии его инициативы на национальную безопасность
Конгрессмены требуют от Трампа отчет о влиянии его инициативы на национальную безопасность
life.ru
 
Администрация Дональда Трампа должна предоставить отчет влияния на национальную безопасность потенциального выхода США из договора по открытому небу. Об этом говорится в предложениях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей к американскому оборонному бюджету на следующий финансовый год.
 
 
"Вызывает обеспокоенность то, что администрация планирует выйти из договора", — говорится в документе. 
 
Комитет также настаивает на отчете администрации о позиции союзников на выход США и о том, как США могут восполнить фото и информацию, получаемые в рамках договора по открытому небу.
 
Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из договора об открытом небе. Он обвинил Российскую Федерацию в несоблюдении условий соглашения. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, конгресс, договор, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь