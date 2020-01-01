В Конгрессе США обеспокоены идеей Трампа
В Белом доме должны объяснить, как США могут восполнить фото и информацию, получаемые в рамках договора по открытому небу.
Администрация Дональда Трампа должна предоставить отчет влияния на национальную безопасность потенциального выхода США из договора по открытому небу. Об этом говорится в предложениях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей к американскому оборонному бюджету на следующий финансовый год.
"Вызывает обеспокоенность то, что администрация планирует выйти из договора", — говорится в документе.
Комитет также настаивает на отчете администрации о позиции союзников на выход США и о том, как США могут восполнить фото и информацию, получаемые в рамках договора по открытому небу.
Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из договора об открытом небе. Он обвинил Российскую Федерацию в несоблюдении условий соглашения.
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