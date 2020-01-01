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В ЕС собрали еще €6 млрд на вакцину от коронавируса

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Пожертвования в ходе международного онлайн-марафона сделали правительства стран, различные организации, фонды и отдельные лица.
По оценкам ВОЗ, для создания вакцины и лекарств от коронавируса требуется $31 млрд
По оценкам ВОЗ, для создания вакцины и лекарств от коронавируса требуется $31 млрд
 
Еврокомиссия и неправительственная организация Global Citizen в ходе международного онлайн-марафона собрали еще €6,15 млрд на разработку вакцины от коронавируса. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети. 
 
 
Еврокомиссия во время марафона пообещала выделить €4,9 млрд. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия дополнительно предоставит €383 млн. Другие крупные пожертвования поступили из США и Канады. 
 
По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, на разработку вакцины и поиск эффективных лекарств от коронавируса необходимо более $31 млрд.
 
Напомним, Еврокомиссия собрала €9,5 млрд на разработку вакцины от коронавируса. Деньги удалось собрать на первом этапе глобального марафона, начавшегося 4 мая.  Пожертвования делали правительства стран, организации, фонды и отдельные лица.

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Теги: ЕС, вакцина, Еврокомиссия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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