В ЕС собрали еще €6 млрд на вакцину от коронавируса

Пожертвования в ходе международного онлайн-марафона сделали правительства стран, различные организации, фонды и отдельные лица.

По оценкам ВОЗ, для создания вакцины и лекарств от коронавируса требуется $31 млрд

Еврокомиссия и неправительственная организация Global Citizen в ходе международного онлайн-марафона собрали еще €6,15 млрд на разработку вакцины от коронавируса. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети.

Еврокомиссия во время марафона пообещала выделить €4,9 млрд. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия дополнительно предоставит €383 млн. Другие крупные пожертвования поступили из США и Канады.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, на разработку вакцины и поиск эффективных лекарств от коронавируса необходимо более $31 млрд.

Напомним, Еврокомиссия собрала €9,5 млрд на разработку вакцины от коронавируса. Деньги удалось собрать на первом этапе глобального марафона, начавшегося 4 мая. Пожертвования делали правительства стран, организации, фонды и отдельные лица.

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