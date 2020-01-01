В Греции с понедельника ослабят карантин

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации правительство страны начало новый этап смягчения ограничений.

В стране возобновится проведение концертов, театральных спектаклей, ярмарок и конференций ekathimerini.com

Работа кинотеатров и казино, канатных дорог и детских летних лагерей возобновится в Греции с понедельника, 29 июня. Об этом сообщило местное издание Ekathimerini.

Кроме того, возобновится проведение концертов, театральных спектаклей, ярмарок и конференций.

По даным издания, за минувшие сутки в Греции зафиксировано 23 новых случая заражения коронавирусом, летальных исходов не было.

Ранее Греция открыла главные аэропорты в Афинах и Салониках для граждан ЕС и граждан третьих стран в рамках возобновления туризма после трех месяцев карантина.

Как сообщалось, в Греции с 15 июня возобновили работу музеи , закрытые три месяца назад в связи с пандемией коронавируса.

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