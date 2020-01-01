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В Греции с понедельника ослабят карантин

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На фоне улучшения эпидемиологической ситуации правительство страны начало новый этап смягчения ограничений.
В стране возобновится проведение концертов, театральных спектаклей, ярмарок и конференций
В стране возобновится проведение концертов, театральных спектаклей, ярмарок и конференций
ekathimerini.com
 
Работа кинотеатров и казино, канатных дорог и детских летних лагерей возобновится в Греции с понедельника, 29 июня. Об этом сообщило местное издание Ekathimerini.
 
Кроме того, возобновится проведение концертов, театральных спектаклей, ярмарок и конференций.
 
По даным издания, за минувшие сутки в Греции зафиксировано 23 новых случая заражения коронавирусом, летальных исходов не было.
 
Ранее Греция открыла главные аэропорты в Афинах и Салониках для граждан ЕС и граждан третьих стран в рамках возобновления туризма после трех месяцев карантина.
 
Как сообщалось, в Греции с 15 июня возобновили работу музеи, закрытые три месяца назад в связи с пандемией коронавируса. 

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Теги: эпидемия, Греция, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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