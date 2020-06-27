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В Тунисе открылся турсезон после карантина

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Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок .
Въезд для туристов из стран "красной" зоны в Тунис остается закрытым
Въезд для туристов из стран "красной" зоны в Тунис остается закрытым
 
Туристический сезон открылся в Тунисе после трехмесячного карантина. Об этом сообщило издание Xinhuanet со ссылкой на министра туризма Мухаммеда Али Туми. 
 
 
"Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов", - сказал он. 
 
Въезд на курорты при этом разрешен только из "зеленых" и "оранжевых" стран по уровню заболеваемости COVID-19.  Отдыхающие из "оранжевых" стран должны заранее получить справку об отсутствии коронавируса. 
 
Сухопутные, морские и воздушные границы открылись в Тунисе 27 июня. 
 
Как сообщалось, с 27 июня для украинских туристов стали доступны полеты в Тунис с обязательным тестированием на коронавирус по прибытию.

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Теги: туризм, отдых, Тунис, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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