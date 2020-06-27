В Тунисе открылся турсезон после карантина

Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок .

Въезд для туристов из стран "красной" зоны в Тунис остается закрытым

Туристический сезон открылся в Тунисе после трехмесячного карантина. Об этом сообщило издание Xinhuanet со ссылкой на министра туризма Мухаммеда Али Туми.

"Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов", - сказал он.

Въезд на курорты при этом разрешен только из "зеленых" и "оранжевых" стран по уровню заболеваемости COVID-19. Отдыхающие из "оранжевых" стран должны заранее получить справку об отсутствии коронавируса.

Сухопутные, морские и воздушные границы открылись в Тунисе 27 июня.

Как сообщалось, с 27 июня для украинских туристов стали доступны полеты в Тунис с обязательным тестированием на коронавирус по прибытию.

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