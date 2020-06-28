Самый молодой президент Исландии переизбран на второй срок
Гудни Йоханнессон на состоявшихся выборах сумел повторить свой успех четырехлетней давности.
Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на очередных выборах, состоявшихся в субботу, 27 июня. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщило местное издание Iceland Monitor.
По его данным, Йоханнессон получил 92,2% голосов, а его соперник Гюрмундур Франклин Йонссон - 7,8% голосов. Ранее соцопросы показывали, что Йоханнессона готовы поддержать 93,5% избирателей.
Йоханнессон родился 26 июня 1968 года в Рейкъявике и в 2016 году стал самым молодым президентом с 1944 года, с момента обретения независимости страны.
Напомним, Исландия разрешила въезд иностранных туристов с 15 июня. С 15 мая правительство Исландии разрешило въезд гражданам Фарерских островов и Гренландии без необходимости соблюдения двухнедельного карантина.
Ранее страну могли посещать только жители стран шенгенской зоны. Они должны были отбыть 14-дневный карантин.
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