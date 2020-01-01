Бразильский футболист остался жив после падения с 200-метрового склона

Полузащитник Флуминенсе получил незначительные травмы и уже вскоре будет выписан из больницы.

При падении с холма джип Энрике несколько раз перевернулся Globocop/Tv Globo

Футболист бразильского клуба Флуминенсе остался жив и практически не пострадал в результате автомобильной аварии. Об этом сообщило бразильское издание Globo Esporte.

По его данным, джип Land Rover, за рулем которого находился Энрике, ночью упал с холма высотой 200 м. При падении автомобиль несколько раз перевернулся.

При этом Энрике получил незначительные травмы и был в сознании к моменту приезда спасателей, которым пришлось доставать футболиста из разбитой и покореженной машины.

Сейчас он находится в больнице и вскоре будет выписан, сообщает издание. По его данным, Энрике не смог назвать причины аварии, так как находился в шоковом состоянии.

Энрике наиболее известен по выступлениям за другой бразильский клуб Крузейро, за который он провел более 250 матчей и дважды становился чемпионом Бразилии.

Как сообщалось, ранее в Варшаве пассажирский двухсекционный автобус вместе с пассажирами упал с моста высотой около 5 м. При этом один пассажир погиб, 17 получили травмы различной тяжести.

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