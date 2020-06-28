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Известно, как часто Путин проходит тест на коронавирус

Комментариев: 8
Также президент РФ рассказал о цели своего визита в медцентр в Коммунарке.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как регулярно сдает тесты на коронавирус. Об этом он сообщают российские СМИ. 

Регулярно, раз в три-четыре дня, - ответил Путин на вопрос журналиста

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Также Путин пояснил свой визит в медцентр в разгар эпидемии. По его словам, все были против посещения “красной зоны“.

Одно дело - знать по докладам, а другое - прийти и самому посмотреть на месте - отметил он

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По словам Путина, тогда еще не было известно о заражении главы правительства Михаила Мишустина. “Поэтому свобода поведения в высшем эшелоне у меня была“ - сказал он.

Ранее Путин осудил Зеленского за слова о Второй мировой. “Заявления об ответственности Советского Союза в развязывании войны могу отразиться на отношениях между Украиной и Россией“ - отметил он.

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Теги: Владимир Путин, коронавирус, тест
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Комментариев (8)
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SergioS    28.06.2020, 17:03
Оценка:  0
SergioS
Плевать, что он там проходит, пусть хоть сдохнет.
ЗЕленомойский    28.06.2020, 16:51
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Платные поцриоты-ватаны!!
Более 1 000 000 россиян имеют двойное гражданство. Это не бедные люди, у которых "наше все" - это лишь В.В.Путин, обнуляция, овуляция и т.п. У этого миллиона, "там" уже созданы условия для спокойной старости в окружении безбедных детей и внуков.
ЗЕленомойский    28.06.2020, 16:49
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Шёл 3096-ой год. Российская Федерация под мудрым руководством бессменного вождя анонсировала выпуск первого утюга и тостера.
Национальный лидер заявил:
"Нас никто не слушал, послушайте же сейчас!"
ЗЕленомойский    28.06.2020, 16:48
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Люди поддерживающие Путина,
Скажите что будут делать дети российских чиновников, депутатов и олигархов проживающих в странах НАТО в случай военного конфликта с Россией.
Они перейдут на сторону врага, и будут убивать граждан России в том числе и своих родственников.
Или они просто будут обслуживать с
Vixerunt    28.06.2020, 17:02
Оценка:  0
Vixerunt
Они будут сидеть где_то в Калифорнии тихо и не высовываясь спокойно жить. Никто эту рашу не кинется защищать как это было с Совком.
Духовный_скреп    28.06.2020, 16:27
Оценка:  +1
Духовный_скреп
А как владимир владимиравич какает?Говорят,как-то добрее,духовнее что ли...
СерыйКыць    28.06.2020, 16:07
Оценка:  -26
СерыйКыць
Хороший троллинг наших псевдопатриотов,Бигмир!Браво!
Vixerunt    28.06.2020, 16:45
Оценка:  +2
Vixerunt
вы граждан Украины которые любят свою родину называете псевдо-патриотами.
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