Известно, как часто Путин проходит тест на коронавирус

Также президент РФ рассказал о цели своего визита в медцентр в Коммунарке.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как регулярно сдает тесты на коронавирус. Об этом он сообщают российские СМИ.

Регулярно, раз в три-четыре дня, - ответил Путин на вопрос журналиста

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Также Путин пояснил свой визит в медцентр в разгар эпидемии. По его словам, все были против посещения “красной зоны“.

Одно дело - знать по докладам, а другое - прийти и самому посмотреть на месте - отметил он

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По словам Путина, тогда еще не было известно о заражении главы правительства Михаила Мишустина. “Поэтому свобода поведения в высшем эшелоне у меня была“ - сказал он.

Ранее Путин осудил Зеленского за слова о Второй мировой. “Заявления об ответственности Советского Союза в развязывании войны могу отразиться на отношениях между Украиной и Россией“ - отметил он.