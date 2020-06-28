Известно, как часто Путин проходит тест на коронавирус
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как регулярно сдает тесты на коронавирус. Об этом он сообщают российские СМИ.
Регулярно, раз в три-четыре дня, - ответил Путин на вопрос журналиста
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Также Путин пояснил свой визит в медцентр в разгар эпидемии. По его словам, все были против посещения “красной зоны“.
Одно дело - знать по докладам, а другое - прийти и самому посмотреть на месте - отметил он
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По словам Путина, тогда еще не было известно о заражении главы правительства Михаила Мишустина. “Поэтому свобода поведения в высшем эшелоне у меня была“ - сказал он.
Ранее Путин осудил Зеленского за слова о Второй мировой. “Заявления об ответственности Советского Союза в развязывании войны могу отразиться на отношениях между Украиной и Россией“ - отметил он.
Более 1 000 000 россиян имеют двойное гражданство. Это не бедные люди, у которых "наше все" - это лишь В.В.Путин, обнуляция, овуляция и т.п. У этого миллиона, "там" уже созданы условия для спокойной старости в окружении безбедных детей и внуков.
Национальный лидер заявил:
"Нас никто не слушал, послушайте же сейчас!"
Скажите что будут делать дети российских чиновников, депутатов и олигархов проживающих в странах НАТО в случай военного конфликта с Россией.
Они перейдут на сторону врага, и будут убивать граждан России в том числе и своих родственников.
Или они просто будут обслуживать с