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В Чехии самый большой рост новых случаев коронавируса за три месяца

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Всего в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.
В Чехии ношение масок в транспорте обязательно
В Чехии ношение масок в транспорте обязательно
 
В Чехии зафиксировано 260 новых случаев коронавируса за последние сутки, это самый большой ежедневный прирост с 8 апреля, сообщает издание Novinky.
 
По данным Министерства здравоохранения, в субботу, 27 июня, число новых случаев заболевания было почти на 100 выше, чем в пятницу.
 
Количество тестов, проведенных в субботу, сократилось примерно вдвое по сравнению с более чем 4300 тестами в пятницу - до 1862.
 
Всего в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.
 
Как известно, правительство Чехии быстро среагировал в начале пандемии и почти сразу после обострения закрыло школы, границы и розничный бизнес в середине марта. В конце апреля большинство ограничений для бизнеса, кроме ношения масок в помещении и проведения массовых мероприятий, были отменены, и правительство заявило, что сосредоточится на точечных карантинных мерах, отслеживании и тестировании.
 
Напомним, что чешская авиакомпания Czech Airlines возобновила регулярные рейсы из Праги в киевский аэропорт Борисполь с 22 июня.
 
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Теги: Чехия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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