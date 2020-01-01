В Чехии самый большой рост новых случаев коронавируса за три месяца

Всего в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.

В Чехии зафиксировано 260 новых случаев коронавируса за последние сутки, это самый большой ежедневный прирост с 8 апреля, сообщает издание Novinky.

По данным Министерства здравоохранения, в субботу, 27 июня, число новых случаев заболевания было почти на 100 выше, чем в пятницу.

Количество тестов, проведенных в субботу, сократилось примерно вдвое по сравнению с более чем 4300 тестами в пятницу - до 1862.

Всего в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.

Как известно, правительство Чехии быстро среагировал в начале пандемии и почти сразу после обострения закрыло школы, границы и розничный бизнес в середине марта. В конце апреля большинство ограничений для бизнеса, кроме ношения масок в помещении и проведения массовых мероприятий, были отменены, и правительство заявило, что сосредоточится на точечных карантинных мерах, отслеживании и тестировании.