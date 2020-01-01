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В Польше проходят выборы президента

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Основными претендентами на победу считаются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Коронавирусные выборы в Польше
Коронавирусные выборы в Польше
В Польше в воскресенье, 28 июня, проходит первый тур президентских выборов, которые должны были состояться в мае, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
 
Основными претендентами на победу считаются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
 
Для победы уже в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, но, по прогнозам, это не удастся ни одному из кандидатов. Дуде прогнозируют 41-43% голосов, тогда как Тшасковскому - 28-30%.
 
В таком случае будет второй тур, который состоится через две недели. И последние опросы показали, что там Дуда уже может проиграть Тшасковскому.
 
 
Избирательные участки открылись в 7 утра и будут работать до 21:00. После этого будут объявлены результаты экзит-полов.
 
В связи с пандемией COVID-19 выборы проводятся в санитарном режиме. На участок можно зайти только в маске, на входе установлены санитайзеры, количество людей, одновременно находящихся в помещении, ограничивают.
 
Напомним, ранее Государственная избирательная комиссия Польши объявила, что голосование на президентских выборах 10 мая было невозможным

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Теги: Польша, Выборы, Анджей Дуда, президентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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