ВОЗ подсчитала стоимость вакцины от коронавируса

Для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки.

В мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин

Для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение следующего года потребуется более 31 миллиарда долларов, заявили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и мировые партнеры, сообщается на сайте ООН.

"В течение следующих 12 месяцев потребуется более 31 миллиарда долларов на разработку лекарств, которые будут эффективны против COVID-19, - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, в мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин. Он подчеркнул, что для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки. При этом она должна быть доступной для всех, кто в ней нуждается. Главная научная сотрудница ВОЗ Сумии Сваминатан заявила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет, однако в нынешних условиях ВОЗ отводит на это 12, максимум 18 месяцев.