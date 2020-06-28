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ВОЗ подсчитала стоимость вакцины от коронавируса

Комментариев: 2
Для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки.
В мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин
В мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин
 
Для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение следующего года потребуется более 31 миллиарда долларов, заявили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и мировые партнеры, сообщается на сайте ООН.
 
"В течение следующих 12 месяцев потребуется более 31 миллиарда долларов на разработку лекарств, которые будут эффективны против COVID-19, - говорится в сообщении.
 
По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, в мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин.
 
 
Он подчеркнул, что для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки. При этом она должна быть доступной для всех, кто в ней нуждается.
 
Главная научная сотрудница ВОЗ Сумии Сваминатан заявила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет, однако в нынешних условиях ВОЗ отводит на это 12, максимум 18 месяцев.
 
Напомним, что Еврокомиссия и неправительственная организация Global Citizen в ходе международного онлайн-марафона собрали еще €6,15 млрд на разработку вакцины от коронавируса.
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Теги: вакцина, ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ЗЕленомойский    28.06.2020, 16:52
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Уже " подсчитывают " Билл Гейтс и Сорос сколько денег они заработают на вакцинах.
ЗЕленомойский    28.06.2020, 16:43
Оценка:  0
ЗЕленомойский
До того часу, коли вони винайдуть вакцину, люди вже будуть мати антитіла. І вакцина буде марною тратою часу та грошей. Також, не дай Бог вакцинувати людей у котрих у же є антитіла, бо імунна система може спровокувати смертельну реакцію.
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