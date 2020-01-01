Италия запретила ручную кладь в самолетах из-за коронавируса
Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой, по-прежнему разрешены.
Итальянские власти объявили, что ручная кладь запрещена на всех национальных и международных рейсах, сообщает The Local.
Национальное управление гражданской авиации заявило, что оно запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа. Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой, по-прежнему разрешены.
Эта мера направлена на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения Covid-19.
Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.
Между тем, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно. Существуют различные другие ограничения на рейсы, в том числе требование к пассажирам носить маску и заполнять форму.
Напомним, что туристы смогут отдохнуть в итальянском регионе Молизе, который находится в двух часах езды от Рима, совершенно бесплатно. Отдыхающим предлагается недельное проживание в пустующих домах и виллах с несколькими спальнями. Местные власти Молизе запустили акцию Regalati il Molise. В рамках инициативы туристам предлагается 40 бесплатных путевок, по которым можно будет отдохнуть с 4 июля по 3 октября. Чтобы попасть в число счастливчиков, следует заполнить специальную заявку на итальянском языке и обязательно указать, почему вы хотите провести отпуск в Молизе.
Эта же новость на Корреспондент