Трамп объявил конец войны с памятниками

Президент США подписал исполнительный указ о защите памятников, который позволяет карать протестующих тюремным заключением сроком до 10 лет за попытку осквернить какой-либо монумент или статую.

Попытки протестующих в Соединенных Штатах сносить или осквернять памятники полностью прекратились после подписания президентского исполнительного указа о защите монументов, предусматривающего длительные тюремные сроки, написал президент США Дональд Трамп в воскресенье, 28 июня, в Twitter.

"После введения очень строгого 10-летнего тюремного заключения для тех, кто совершает акты вандализма в отношении монументов, статуй и так далее, а также после того, как множество людей по всей стране было арестовано, вандализм полностью прекратился. Спасибо!" - заявил глава Белого дома.

В пятницу Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, который позволяет карать протестующих тюремным заключением сроком до 10 лет за попытку осквернить какой-либо монумент или статую.

Напомним, что массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.