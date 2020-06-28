Путин сдает тесты на коронавирус раз в три дня

Президент РФ назвал испытанием дистанционную работу в связи с эпидемией коронавируса, так как он любит общаться с людьми.

Президент России Владимир Путин в интервью программе Москва. Кремль. Путин телеканала Россия 1 рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, пишет ТАСС.

На вопрос, отрицательный ли результат показывают тесты, Путин ответил: "Слава богу, пока да".

Президент РФ также заявил, что дистанционная работа в связи с эпидемией стала для него "в известной степени испытанием", так как он любит общаться с людьми. Но, по его словам, после того, как заболел премьер-министр Михаил Мишустин, стало ясно, что президент "просто обязан действовать очень аккуратно".

"Я еще ввел такое правило — президент и премьер-министр никогда не летают в одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране", — рассказал Путин.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин болел COVID-19 с 30 апреля по 19 мая, после чего вернулся к работе. В его отсутствие исполняющим обязанности премьер-министра был первый вице-премьер Андрей Белоусов.