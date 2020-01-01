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В Гонконге снова протестуют против Китая

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Между полицией и демонстрантами начались схватки и силовики применили слезоточивый газ, по официальным данным, арестованы 53 человека.
Протесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
 
В Гонконге в воскресенье, 28 июня, состоялись протесты против введения нового законодательства об ограничении автономии территории, сообщает DW.
 
Изначально планировалось провести молчаливый протест. Впрочем, как утверждает полиция Гонконга, впоследствии его участники начали скандировать лозунги и отказались выполнять указания полиции.
 
Далее между полицией и демонстрантами начались схватки и силовики применили слезоточивый газ.
 
"Поскольку толпа не прекращал противозаконных действий, полиция действовала решительно и приняла меры по аресту", — говорится в сообщении полиции Гонконга в Facebook.
 
Всего, по официальным данным, арестованы 53 человека. Их обвинили в участии в незаконных собраниях. В полиции добавили, что некоторые протестующие еще пытались перекрыть дороги в районе собраний митингующих.
 
Напомним, ранее в Гонконге приняли закон, предусматривающий ответственность за неуважительное отношение к китайскому государственному гимну.
 
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Теги: Китай, протесты, Гонконг, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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