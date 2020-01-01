В Гонконге снова протестуют против Китая

В Гонконге в воскресенье, 28 июня, состоялись протесты против введения нового законодательства об ограничении автономии территории, сообщает DW.

Изначально планировалось провести молчаливый протест. Впрочем, как утверждает полиция Гонконга, впоследствии его участники начали скандировать лозунги и отказались выполнять указания полиции.

Далее между полицией и демонстрантами начались схватки и силовики применили слезоточивый газ.

"Поскольку толпа не прекращал противозаконных действий, полиция действовала решительно и приняла меры по аресту", — говорится в сообщении полиции Гонконга в Facebook.

Всего, по официальным данным, арестованы 53 человека. Их обвинили в участии в незаконных собраниях. В полиции добавили, что некоторые протестующие еще пытались перекрыть дороги в районе собраний митингующих.