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В Польше на избирательном участке умер человек

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Из-за сильной жары и больших очередей на избирательных участках несколько человек потеряли сознание.
Выборы президента Польши
Выборы президента Польши
 
В Варшаве на избирательных участках образовались большие очереди из желающих проголосовать на сегодняшних выборах президента страны, чтобы проголосовать, люди ждут в очередях по полтора часа, сообщает польский телеканал tvn24.
 
Из-за сильной жары и больших очередей на избирательных участках несколько человек потеряли сознание. Один человек в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, но его не удалось спасти.
 
Местные власти призвали жителей брать с собой воду на избирательные участки.
 
По состоянию на 17:00 явка на президентских выборах в Польше составляла 47,89%, а на прошлых выборах явка на это время составила 34,41%.
 
Напомним, что выборы президента Польши проходят 28 июня, после того как их перенесли из-за пандемии коронавируса.
 
Основными претендентами на победу считаются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
 
 
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Теги: Польша, Выборы, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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