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Индия открывает крупнейшую в мире больницу для лечения коронавируса

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Открытие больницы совпало с новым антирекордом в Индии — 28 июня было зарегистрировано 19 906 новых случаев инфицирования COVID-19 и 410 новых случаев смерти.
Пандемия в Индии
Пандемия в Индии
 
Индия открывает одну из крупнейших больниц в мире для лечения коронавируса, рассчитанную на 10 тысяч больных — Sardar Patel COVID Care Centre, пишет CNN.
 
Больница начала частично работать 28 июня, но на данный момент доступны только 2 тысячи коек.
Остальные 8 тысяч коек будут готовы для использования со среды, 1 июля.
 
Открытие больницы совпало с новым антирекордом в Индии — 28 июня было зарегистрировано 19 906 новых случаев инфицирования COVID-19 и 410 новых случаев смерти.
 
Общее число инфицированных коронавирусом в Индии превышает 520 тысяч, больше 16 тысяч человек умерли.
 
Столица Индии Дели — город, в котором было зарегистрировано больше всего больных коронавирусом. Только в штате Махараштра в Западной Индии было зарегистрировано больше инфицированных, чем в Дели.
 
Напомним, что общее число заболевших коронавирусной болезнью с начала пандемии в мире превысило 10 миллионов человек.
 
 
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Теги: Индия, больницы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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