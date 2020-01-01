Индия открывает крупнейшую в мире больницу для лечения коронавируса

Больница начала частично работать 28 июня, но на данный момент доступны только 2 тысячи коек.

Остальные 8 тысяч коек будут готовы для использования со среды, 1 июля.

Открытие больницы совпало с новым антирекордом в Индии — 28 июня было зарегистрировано 19 906 новых случаев инфицирования COVID-19 и 410 новых случаев смерти.

Общее число инфицированных коронавирусом в Индии превышает 520 тысяч, больше 16 тысяч человек умерли.

Столица Индии Дели — город, в котором было зарегистрировано больше всего больных коронавирусом. Только в штате Махараштра в Западной Индии было зарегистрировано больше инфицированных, чем в Дели.