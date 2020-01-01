Выборы в Польше: Опубликованы экзит-поллы
Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить до 1 июля.
Как следует из экзитполов, во второй тур, который должен состояться в республике 12 июля, проходят действующий польский лидер Анджей Дуда, набравший, по предварительным данным, 41,8% голосов, и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа", с 30,4%, сообщает ТАСС.
На третьем месте - независимый кандидат журналист Шимон Холовня, набирающий 13,3%, на четвертом - представитель партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак с 7,4%. Пятое место занял кандидат левых сил Роберт Бедронь с 2,9%, а шестое - лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 2,6%. Еще пять кандидатов не пользуются широкой поддержкой избирателей.
Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить до 1 июля. Все будет зависеть от скорости поступления отчетов от региональных избирательных комиссий, в том числе расположенных за границей.
Явка избирателей составила рекордные 62,9%, свидетельствуют данные экзитпола, распространенные Польским телевидением.
В 2010 году на выборах президента Польши явка была 54,94%, а в 2015 году - 48,96%.
Напомним, что в Варшаве на избирательных участках образовались большие очереди из желающих проголосовать, из-за сильной жары и больших очередей несколько человек потеряли сознание. Один человек в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, но его не удалось спасти.
Эта же новость на Корреспондент