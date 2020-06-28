В Бразилии при стрельбе на вечеринке погиб ребенок
В социальных сетях распространилась информация о том, что выстрелы были произведены из подъехавшей машины.
В Бразилии в Рио-де-Жанейро вечеринка закончилась выстрелами. Об этом, в воскресенье, 28 июня, пишет Globo.
"Вечеринка закончилась выстрелами утром в воскресенье. По данным полиции, по меньшей мере погибли пятеро, всего выстрелы были произведены в 12 человек", - сообщает СМИ.
Сообщается, что среди погибших есть 10-летний ребенок.
Кто стал инициатор стрельбы, в настоящий момент неизвестно. Предположительно, выстрелы последовали из проезжающей мимо машины.
Напомним, вечером 18 апреля произошла стрельба в канадской провинции Новая Шотландия в небольшом городке Порталик примерно в 130 километрах от столицы провинции Галифакс. Это нападение стало самым массовым расстрелом людей за всю историю Канады.
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