Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Бразилии при стрельбе на вечеринке погиб ребенок

Комментариев: 0
В социальных сетях распространилась информация о том, что выстрелы были произведены из подъехавшей машины.
В Бразилии расстреляли людей на вечеринке
В Бразилии расстреляли людей на вечеринке

В Бразилии в Рио-де-Жанейро вечеринка закончилась выстрелами. Об этом, в воскресенье, 28 июня, пишет Globo.

"Вечеринка закончилась выстрелами утром в воскресенье. По данным полиции, по меньшей мере погибли пятеро, всего выстрелы были произведены в 12 человек", - сообщает СМИ.
 
Сообщается, что среди погибших есть 10-летний ребенок.
 
Кто стал инициатор стрельбы, в настоящий момент неизвестно. Предположительно, выстрелы последовали из проезжающей мимо машины.
 
Напомним, вечером 18 апреля произошла стрельба в канадской провинции Новая Шотландия в небольшом городке Порталик примерно в 130 километрах от столицы провинции Галифакс. Это нападение стало самым массовым расстрелом людей за всю историю Канады.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Бразилия, стрельба, вечеринка, расстрел
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь