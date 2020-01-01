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Грузия разрешит иностранцам остаться легально еще на месяц

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Грузинские власти внесли изменения в январское постановление о сроках легального пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Грузии.
В Грузии разрешили иностранцам легально остаться до августа
В Грузии разрешили иностранцам легально остаться до августа

Грузинские власти разрешили легально оставаться в стране до 31 июля иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли своевременно уехать из-за пандемии коронавируса. Изменения касаются тех лиц, которые легально находились в Грузии на 14 марта 2020 года. Об этом, в понедельник, 29 июня, сообщает Грузия Online.

Иностранцам позволено остаться в стране еще на меясц по ряду определенных причин. 

  • Если государство, гражданином которой является человек, было включено в зону высокого риска в соответствующий период
  • Границы были закрыты тем или иным государством
  • Если по состоянию здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции
  • Отменены авиарейсы, которыми человек может покинуть страну

Ожидается, что с 1 июля облегченные регуляции при въезде в Грузию будут применяться для некоторых категорий иностранных граждан. Например, для бизнесменов и студентов.

В документе уточняется, что пребывание иностранцев на территории Грузии не служит основанием для получения вида на жительство.

Ранее официальные лица Украины и Грузии обсудили восстановление туристического сезона в Грузии и оценили готовность страны к приему туристов. 

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Теги: Грузия, граница, иностранцы, документы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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