Финляндия в этом сезоне ждет девять тысяч украинских заробитчан

Украинцам желающим работать в Финляндии в посольстве выдают специальную визу для сельскохозяйственных работ с правом нахождения в стране не более 90 дней в полугодии.

На сельскохозяйственных работах в Финляндии в этом году будут заняты примерно девять тысяч украинцев. Об этом, в понедельник, 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен.

По словам Хухтилайнен, сезонные рабочие могут получить специальную визу в дипломатических представительствах Финляндии с правом нахождения в стране не более 90 дней в полугодии. Если человек планирует работать больше этого времени, то в миграционном ведомстве ему выдают разрешение на работу.

Она же уточнила, что в этом году на сезонных работах больше украинцев.

"Всего Финляндия выдала 8,7 тысячи разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины", - сказали в миграционном ведомстве.

Сообщается,ч то в 2019 году украинцам было выдано около 11 тысяч разрешений на сезонные работы в Финляндии и 2465 виз для этих же целей.

Ранее власти Финляндии увеличили разрешенное количество привлеченных в сельское хозяйство работников, прибывающих из-за пределов ЕС.

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